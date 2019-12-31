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31 Aralık 2019 Salı 17:11:48 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:13:29

Jeotermal enerji sektörü 2020'de hız kesmeyecek

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, yaptığı açıklamada, jeotermalde önde gelen ülkelerin yatırım hızındaki düşüşlere rağmen Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücünün arttığını ifade etti.

JESDER Başkanı Ali Kındap, "2020 için hedeflemiş olduğumuz kurulu güce 150 megavat ilave güç çalışmaları, programlandığı şekilde devam edecek." dedi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında JESDER olarak 5 Avrupa Birliği projesi yürüttüklerine dikkati çeken Kındap, "Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücü ekim sonu itibarıyla 1526 megavata ulaştı. 2020 için hedeflediğimiz 150 megavat ilave kapasite çalışmaları, programlandığı şekilde devam edecek. Önümüzdeki yıl Ar-Ge'ye yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kındap, jeotermal enerjinin gelişmeye ve yeniliklere açık bir sektör olduğuna işaret ederek, sektördeki yatırımcıların çalışmalarını başarılı şekilde yürüttüklerini aktardı.

"Sektördeki iddialar bilimsellikten uzak"

Kındap, bazı çevre örgütlerinin jeotermal sektörüne ilişkin asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Jeotermal santrallerin çevreyi kirlettiğine, lisanssız çalıştığına dair iddialar bilimsel dayanaklardan uzak. Özellikle tarımsal ürünler konusunda karşılaştığımız iddialar, bu yıl incir, zeytin, üzüm, pamuk gibi ürünlerdeki verim artışları sonrasında karşılık bulmamıştır. Dernek olarak yatırımcılarımızın da katkılarıyla, bu tür iddialara karşı halkın ve ilgililerin doğru bilgilendirilmesi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir."

"YEKDEM teşvikleri devam etmeli"

Kındap, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarının desteklenmesi için teşvik mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu anlattı.

Türkiye'de, 2020 sonunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) sona ereceğini anımsatan Kındap, "Jeotermal enerji yatırımlarında inşaat, finansman gibi hazırlık süreçleri uzun dönemleri kapsıyor. Henüz devrede olmayan inşa halindeki santrallerin kurulu gücü 437 megavat civarında bulunuyor. Teşvik anlamında YEKDEM'in jeotermale katkısının aynen devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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