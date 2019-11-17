17 Kasım 2019 Pazar 10:03:22 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:05:06
Japon otomobil üreticisi Nissan 450 bin aracını geri çağırıyor
Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle 450 bin aracı geri çağırma kararı aldı.
Kyodonews'in haberine göre, araçlar, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor.
Geri çağırma işlemi, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modeli 450 bin aracı kapsıyor.
Şirket bu yıl eylül ayında ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırmıştı.
(AA)
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