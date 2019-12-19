Japon menşeili Honda, 1949'dan beri 400 milyon motosiklet üretti

Honda Motor Co., Ltd CEO'su Takahiro Hachigo, "Honda olarak 70 yıl boyunca tüm dünyadaki müşterilerine hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren motosikletler ürettik. Bunun sonucu olarak 400 milyon adet ile çok önemli ve tarihi bir kilometre taşına imza attık." dedi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, 1949 yılında başladığı motosiklet üretiminde tüm dünyada 400 milyon adede ulaştı. Honda 1997 yılında 100 milyon adet, 2014 yılında 300 milyon adet ve son olarak bu gelinen noktada 400 milyon adet üretime ulaşmış oldu. Şirket, 2018 yılında da bir ilki gerçekleştirerek yıllık 20 milyon adet üretme başarısını gösterdi.

Açıklamaya göre, 1948 yılında kurulan Honda, Japonya dışındaki geniş kitlelere yönelik ilk üretimine ise 1963 yılında Belçika'da başladı. Honda o tarihten bu yana yerel pazar taleplerini karşılamayı esas alan üretim felsefesiyle küresel üretim ağını genişletmeye devam etti. Bugün gelinen noktada Honda'nın Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtaları olmak üzere 25 ülkede 35 üretim tesisi bulunuyor.

Honda'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Honda şu an için küresel pazarların gereksinimlerini karşılayan ve geniş bir ürün yelpazesinden oluşan heyecan verici ve dinamik motosiklet ve scooter modelleri üretiyor. Ürün gamı Dunk gibi daha mütevazı 50 cc ile başlıyor, CRF450R gibi off-road versiyonlar, motosiklet dünyasının gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden GL1800 Gold Wing, yeni maceracı CRF1100L Africa Twin gibi çok özel modellerle devam ederek yeni 160 Kw gücündeki CBR1000RR-R Fireblade gibi yüksek performanslı modellere kadar uzanıyor."

Honda'nın ulaştığı seviyeyi değerlendiren Honda Motor Co., Ltd CEO'su Takahiro Hachigo, "Honda olarak 70 yıl boyunca tüm dünyadaki müşterilerine hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren motosikletler ürettik. Bunun sonucu olarak 400 milyon adet ile çok önemli ve tarihi bir kilometre taşına imza attık. Müşterilerimize ve ayrıca ürünlerimizin geliştirilmesi, üretimi, satışı ve servisi sürecine dahil olan herkese minnettarım. Tüm dünyada müşterilerin ihtiyaçlarını ve hayallerini karşılayan cazip ürünler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

AA