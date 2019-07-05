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Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler? Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler?

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05 Temmuz 2019 Cuma 13:57:33 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:59:51

Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler?

Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler? sorularının yanıtları subay olmak isteyen tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması sebebi ile 220 erkek öğrenci alımı gerçekleştirecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başladı ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından yapabilecekler. Jandarma subay alımı ve personel alım şartları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

Jandarma subay alımı ne zaman? Jandarma personel alım şartları neler? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilamına göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başladı ve 26 Temmuz'a kadar başvurular alınmaya devam edecek. Jandarma subay alımı ve personel alım şartları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI 

JANDARMA SUBAY ALIMI NE ZAMAN? 
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başladı ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Ön başvuru süresi, 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. 

Adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından yapabilecek.

JANDARMA PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular, 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 09 Eylül 2019 tarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

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