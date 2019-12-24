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24 Aralık 2019 Salı 14:09:23 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:11:08

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (22) unvanda (94) sözleşmeli personel temini yapılıyor. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar ilan ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ile ilgili detaylar haberimizde..

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (22) unvanda (94) sözleşmeli personel temini yapılıyor. Alıma başvurmak isteyen vatandaşlar ilan ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI 

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b. Adayların “İlan Metninin” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Başvurular, 20 Aralık 2019 tarihinde başlayıp, 05 Ocak 2020 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.
e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (son başvuru tarihi) 05 Ocak 2020 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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