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26 Ekim 2019 Cumartesi 11:20:09 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:21:32

İzmirli çiftçiler modern sulamayla 415 milyon lira gelir sağladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı, İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirterek, "Bu çerçevede 2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı. İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir'de de sulama yatırımlarını hız kesmeden sürdüren DSİ, Ege'nin incisi İzmir ve ilçelerinde 22 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında tamamlanan sulama sezonunda toplam 481 bin 810 dekar tarım arazisini suladı.

"İzmir'in bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı vurguladı.

Bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini belirten Pakdemirli, "Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken, modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sulamalarda 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su veriliyor. Böylelikle üçte iki oranında su tasarrufu sağlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, İzmir'de işletmeye alınan sulama sistemlerinin de en modern sistemler olarak inşa edildiğine dikkati çekerek, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının en aza indirildiğini, böylece yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 tasarruf sağlanabildiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki sulama faaliyetlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. 2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı ve İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti. İzmir'in bereketli topraklarını hayata geçireceğimiz projeler ile suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdüreceğiz."

(AA)

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