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10 Eylül 2019 Salı 10:09:26 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:33:08

İyi haber geldi... Eylül, ekim derken süre Kasım'a kadar uzadı...

Turizmden iyi haberler geliyor... Temmuzda da otelleri dolduran turizmciler % 75 ortalamayı yakaladı. Yüksek talebin sezonu uzattığını belirten turizmciler, “2020’de doluluk ve gelirde çift haneli artış bekliyoruz” dedi. Sezonun 20 Kasım'a kadar uzadığı belirtiliyor.

Bu yıl ihracatla birlikte ekonominin lokomotifi haline gelen Türk turizm sektörü, yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kırıyor. Tesisler ise doluluk oranlarıyla da göz dolduruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama istatistiklerine göre, Temmuz 2019'da tesislere geliş 9.9 milyon kişi, geceleme 28.8 milyon olurken, doluluk oranı ise yüzde 74.9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın temmuz ayına göre tesislere geliş yüzde 5.64, geceleme sayısı yüzde 4.94 arttı. Ağustos ayında doluluk oranlarının daha da yükseleceğini belirten turizmciler, özellikle kıyı bölgelerinde sezonun kasım ortasına kadar uzadığına dikkat çekiyor. Elde edilen yüksek verilerin sektörün elini güçlendirdiğini aktaran turizmciler, otellerin 2020 yılı için tur operatörleriyle ön sözleşmeleri başlattığını belirterek, "Önümüzdeki dönem hem doluluk hem de gelirde çift haneli artış beklentimiz var. Minimum yüzde 10'luk artış yakalayacağız" dedi.

SEZON 20 KASIM'A UZADI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019 yılı doluluk oranlarının yüksek olacağı yönünde sezon öncesi açıklama yaptıklarını hatırlatarak, "Göstergeler öngörülerimizi doğrular nitelikte" dedi. Ağustosta da verilerin yüksek geleceğine dikkat çeken Ayık, "Sezonluk çalışan tesisler ekimin ikinci haftasından sonra yavaş yavaş kapanır. Ancak yabancı turistin yoğun talebi sezonun uzamasına katkı sağladı. Kıyı bölgelerindeki tesisler, eylül ve ekim boyunca açık olacak. Antalya'daki sezonluk çalışan otellerin yüzde 70'i, 20 Kasım'a kadar hizmet verecek. Bu dönemde doluluklarının yüzde 70'leri bulacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ

Yakalanan başarının sektör oyuncularının elini güçlendirdiğini anlatan Ayık, "Tur operatörleriyle ön sözleşmeler yapıldı. 2020'de hem kişi sayısı hem de gelirde çift haneli artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayık, "Hedefimiz 2020'de kişi başı geliri 800 doların üzerine çıkarmak. Bunda kademeli olarak artışı yakalayabilirsek 2023'te de 1.000 dolar olan dünya kişi başı gelir ortalamasını yakalamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL GELİRDE YÜZDE 20 ARTIŞ YAKALAYACAK

İstanbul'un temmuzda yüzde 80'lere yakın doluluk oranları yakaladığına dikkat çeken İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Ortalama günlük satılan oda bedeli 100 euronun üzerine çıktı. Bu oranlar özellikle 2020'den sonra daha da artacak. Dolulukta yüzde 10, gelirde yüzde 20 artış bekliyoruz. Çünkü bu yıl başlayan toplantı gruplarındaki hareketlilik önümüzdeki yıl daha da artacak" dedi

BM RAPORU'NDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2018 yılı verilerine göre Türkiye, 2018'de bir önceki yıla göre turist sayısını en fazla artıran ülke oldu ve dünyada en çok turist çeken ülkeler listesinde 6'ncı sıraya yükseldi. Rapora göre Türkiye geçtiğimiz yıl turist sayısındaki yüzde 22 artış ile dikkat çekti. (Sabah)

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