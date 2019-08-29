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29 Ağustos 2019 Perşembe 15:53:43 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:55:24

İTO Başkanı Avdagiç: İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı" ile ilgili olarak "Plan, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, yazılı bir açıklama yaparak İhracat Ana Planı'na ilişkin görüşlerini paylaştı. Avdagiç, planın geleneksel ürün ihracından, gelişmiş sanayi ve yüksek teknoloji ihracatına geçişin sembolü olduğunu belirterek, "İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, İhracat Ana Planı'nın küresel ticarette dalgalanmaların yaşandığı böylesi bir süreçte ihracatçımızı 2023 hedefine taşıyacak güçlü bir motivasyon olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Türkiye nasıl ithal ikameci anlayışı, ihracat odaklı model ile yeni bir evreye taşıdıysa, bugün de İhracat Ana Planı ile yeni bir üretim ve kalkınma aşamasına taşıyor." ifadelerini kullandı.

Planın, ihracatçı ve sanayicinin yapacağı yatırımlarda finansman ihtiyacının dünya ile rekabet edecek şartlarda karşılanmasıyla daha da güçleneceğini belirten Avdagiç, "Eximbank'ın bu konudaki katkıları da çok önemli. Eximbank'ın kaynaklarının artırılması da sürece önemli destek sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı büyümenin lokomotifi ihracat"

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıklı büyümenin lokomotifi ihracat. Master plan, ihracatçının yanı sıra ekonomiye de atılım olacaktır. İhracat Ana Planı’nda makina, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör ve dünya milli gelirinin yüzde 60’ına sahip 17 hedef ülke yer alıyor. Ayrıca gümrük kapılarının modernizasyonundan e-ticarete, sanal fuarlardan bürokrasiyi azaltacak otomasyon sistemlerine kadar koordineli ve kapsamlı bir yol haritasını umut verici olarak görüyoruz.

Bakan Pekcan özellikle Serbest Ticaret Anlaşmaları'na (STA) ağırlık verileceğini dile getirdi. AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının, tarım ürünleri, lojistik ve kamu alımları gibi güncellemeye acil ihtiyaç duyulan konularına planda öncelik verilmesi önemli bir gelişme. Yine dış ticaret meslek lisesi uygulamasını da oldukça kıymetli buluyoruz ve iş dünyası ile dinamik bir ilişki ve iletişim içinde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Bu plan doğrultusunda ihracatını verimlilik, dijitalleşme ve inovasyon ile artıran bir Türkiye, 2023 için hedeflenen 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacaktır."

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatına her zaman ihtiyacının olduğunu belirten Avdagiç, "Hem üretimimizi hem de katma değerli ihracatı artırmayı konuşuyoruz. Master plan bunu yapabilmemize de önemli bir zemin hazırlıyor. Bu aşamada elbette uygulama da çok önemli. El birliği ile bu planı tüm detaylarıyla sahada hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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