İtalya da kervana katıldı! Bir skandal Barış Pınarı Harekatı kararı da İtalya'dan
Suriye’de yürütülen operasyon nedeniyle AB genelinde Türkiye’ye yönelik genel’ bir silah ambargosu kararı çıkmasa da yasak kararı alan ülkeler artıyor. Son olarak İtalya da yaptırım furyasına katıldı. Son olarak bir skandal Barış Pınarı Harekatı kararı da İtalya'dan
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Avrupa ülkelerinin aldığı skandal ambargo kararlarının bir yenisine de İtalya imza attı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulayacağını doğruladı.
Parlamentoda konuşan Di Maio, “Suriye krizine diplomatik çözüm bulunmalı, askeri değil” dedi. İtalyan Bakan, AB çapındaki bir ambargonun organize edilmesinin aylar sürebileceğini söyledi.
İtalya dünkü AB zirvesinin ardından bu yönde bir adım atacaklarını duyurmuştu, Di Maio’nun açıklamasıyla bu karar netleşmiş oldu.
Başta Almanya, Fransa, Norveç ve Finlandiya olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan etmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT