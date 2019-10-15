İtalya da kervana katıldı! Bir skandal Barış Pınarı Harekatı kararı da İtalya'dan

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Avrupa ülkelerinin aldığı skandal ambargo kararlarının bir yenisine de İtalya imza attı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulayacağını doğruladı.

Parlamentoda konuşan Di Maio, “Suriye krizine diplomatik çözüm bulunmalı, askeri değil” dedi. İtalyan Bakan, AB çapındaki bir ambargonun organize edilmesinin aylar sürebileceğini söyledi.

İtalya dünkü AB zirvesinin ardından bu yönde bir adım atacaklarını duyurmuştu, Di Maio’nun açıklamasıyla bu karar netleşmiş oldu.

Başta Almanya, Fransa, Norveç ve Finlandiya olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan etmişti.