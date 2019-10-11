İstihdama seferberlik dopingi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı açıklamasında, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirtti. Bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına da olumlu yansıdığının altını çizen Selçuk, 2018'in ocak-eylül döneminde, 863 bin 375'i özel sektör işyerlerinde olmak üzere, 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğine dikkati çekti. Bakan Selçuk, “Milli İstihdam Seferberliği ile 2019'un ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, bir milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık” bilgisini paylaştı.

427 bin kişi eğitime katıldı

İŞKUR'un uyguladığı aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile piyasasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını anımsatan Selçuk, 2019'un ocak-eylül döneminde 427 bin 134 kişinin kurs ve programlardan yararlandığı bilgisini paylaştı.