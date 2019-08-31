İstenmeyen SMS’lere 1.550 TL ceza

Vatandaşlar tarafından market, özel okul, apart, kredi şirketleri gibi kuruluşlardan istenmediği halde kısa mesaj alındığına dair şikayetler geldiğini belirten Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, bu durumun kanuna aykırı olduğunu söyledi. Mahmut Altun, vatandaşlara, okul çağında çocuğu olmamasına rağmen bu mesajların gelebildiğini belirtti. Bu şekilde mesaj alanların Ticaret İl Müdürlüklerine başvurması gerektiğini dile getiren Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen kısa mesajların 1.550 lira idari para cezasının olduğunu kaydetti.