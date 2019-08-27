İşte yüksek emekli maaşı almanın 8 formülü

  • Bist 100
    96427.1
  • Dolar
    5,8457
  • Euro
    6,4971
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz
'İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu artacak' 'İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu artacak'
30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta idarecilere ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta idarecilere ek ders ödenir mi?
Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i gündemine aldı Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i gündemine aldı
Ona bunu yapan cani sokakta elini kolunu sallayarak geziyor: Sonum Emine Bulut gibi olacak Ona bunu yapan cani sokakta elini kolunu sallayarak geziyor: Sonum Emine Bulut gibi olacak
Suriye-Irak sınırındaki 'Deyrizor' İran destekli grupların işgalinde Suriye-Irak sınırındaki 'Deyrizor' İran destekli grupların işgalinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz nakli bekleyen Leyla hakkında açıklama: Tüm ihtiyaçları karşılanacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz nakli bekleyen Leyla hakkında açıklama: Tüm ihtiyaçları karşılanacak
Göztepe, Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı Göztepe, Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı
Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı
2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? 2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir?
OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti
AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi
Gram altın 288 lira seviyelerinde Gram altın 288 lira seviyelerinde
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı
Pakistan'dan Erdoğan'a: İşgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesinizi yükseltmenize teşekkür ediyoruz Pakistan'dan Erdoğan'a: İşgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesinizi yükseltmenize teşekkür ediyoruz
Mersin'de bir şahıs pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı Mersin'de bir şahıs pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı
Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu
Han Şeyhun'dan sonra Maaret El Numan da hayalet şehre döndü Han Şeyhun'dan sonra Maaret El Numan da hayalet şehre döndü
KDK'den engelli memurun lojman hakkı için tavsiye KDK'den engelli memurun lojman hakkı için tavsiye
Konkordatodan çıkış tam gaz Konkordatodan çıkış tam gaz
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 10:45:17 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:46:39

İşte yüksek emekli maaşı almanın 8 formülü

Emekli maaşını çalışırken yükseltmek mümkün. Özellikle 8 formüle dikkat etmek, emeklilikte rahat ettirir.

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini belirlemek ise sizin elinizde. Emekli maaşını çalışırken yükseltebilirsiniz. Burada püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, sizin brüt maaşınız. Bu maaş eğer 4 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Gelin emekli maaşını artıracak 8 adımı birlikte inceleyelim.

BUNLARA DİKKAT EDİN
 
Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var.
 
Maaşı belirleyen en önemli etken, aldığınız brüt ücret. Hem yaş bekleyenler hem de prim dolduranlar gerçek ücretlerinin bordroya yansımasını sağlamalı.
 
Eğer borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız, ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır..
 
Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı, dolayısıyla emekli maaşınızı yükseltecektir.
 
Brüt maaşın 4 bin liradan fazla olması maaşı yıllık 70-80 lira artırır.
 
Bağ-Kur'dan prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız karşılığı emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa emekliliği ona göre oluyor..
Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.
 
Emekli olurken doldurduğunuz formda eş ve çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar..
Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.
 
Emekli olurken doldurduğunuz formda eş ve çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar..
 
ÇALIŞTIKÇA DÜŞER Mİ?
 
En çok sorulan sorulardan birisi "Çalıştıkça emekli maaşım düşer mi?" şeklinde oluyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur SGK'ya bildirilen kazancınız. Yüksek maaş almanıza rağmen asgari ücretten gösteriliyorsanız, maaşınız düşük olacaktır. Bu yüzden gerçek maaşınızın bordroya yansıtılmasına önem vermelisiniz. Yaşı beklerken çalışmak maaşınızı düşürmez ancak asgari ücretten çalışırsanız daha önceki dönemlerde yükselen maaşınızın yükselmesi duracaktır.

(Takvim)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ