13 Ocak 2020 Pazartesi 11:22:15 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:38:44
İşte İstanbul Boğazı'na alternatif olan Kanal İstanbul projesinin son tanıtım filmi
İstanbul Boğazı'na alternatif olarak binlerce gemi tarafından tehdit altından çıkmasını ve şehre yıllık büyük bir gelir getirecek dev Kanal İstanbul Projesi'nin son tanıtım filmi yayınlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi yayınlandı.
Bu proje ile İstanbul Boğazı'na alternatif olarak binlerce gemi tarafından tehdit altından çıkacak ve yıllık büyük bir gelir elde edilecek
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