İşte İstanbul Boğazı'na alternatif olan Kanal İstanbul projesinin son tanıtım filmi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi yayınlandı.

Bu proje ile İstanbul Boğazı'na alternatif olarak binlerce gemi tarafından tehdit altından çıkacak ve yıllık büyük bir gelir elde edilecek