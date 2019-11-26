İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım

  • Bist 100
    106133
  • Dolar
    5,7497
  • Euro
    6,3345
  • Altın
    269,6430
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama... Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama...
5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı 5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı
ABD'li senatör Chris Van Hollen: Erdoğan ABD'ye nanik yapıyor ABD'li senatör Chris Van Hollen: Erdoğan ABD'ye nanik yapıyor
TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı
Quaresma: 'Beşiktaş'tan ayrılış şeklim doğru değildi ama...' Quaresma: 'Beşiktaş'tan ayrılış şeklim doğru değildi ama...'
Dünyaca ünlü ekonomist Roubini: Türkiye'de ekonomi bu yıl itibariyle yükselişe geçti Dünyaca ünlü ekonomist Roubini: Türkiye'de ekonomi bu yıl itibariyle yükselişe geçti
Çet'in avukatı: Mektuplardaki ifadeler itiraf niteliğinde Çet'in avukatı: Mektuplardaki ifadeler itiraf niteliğinde
İngiltere Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti! "Korkak" oldu İngiltere Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti! "Korkak" oldu
Ankara'da başlatılan test uçuşları bugün de devam etti Ankara'da başlatılan test uçuşları bugün de devam etti
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a üçüncü yıldız yolda Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a üçüncü yıldız yolda
Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi
STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi
Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş
Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası
BMC ve Öztreyler 72 tank taşıyıcıyı MSB'ye teslim etti BMC ve Öztreyler 72 tank taşıyıcıyı MSB'ye teslim etti
Resulayn'da patlama! Yaralılar var Resulayn'da patlama! Yaralılar var
Messi Dortmund karşısında 700. maçına çıkıyor Messi Dortmund karşısında 700. maçına çıkıyor
Xabi Alonso hakkındaki vergi kaçırma davasında karar verildi Xabi Alonso hakkındaki vergi kaçırma davasında karar verildi
Webo ve Ekrem Dağ Başakşehir teknik ekibine katıldı Webo ve Ekrem Dağ Başakşehir teknik ekibine katıldı
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
İzmir'de cani koca karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti: 1'i engelli 4 çocuk öksüz kaldı İzmir'de cani koca karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti: 1'i engelli 4 çocuk öksüz kaldı
Biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı Biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 15:35:58 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 15:36:44

İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım

"Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İslami Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde cuma günü başlayacak ve birçok sektörden uluslararası firmaları buluşturacak.

AA muhabirinin Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) aldığı bilgiye göre, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe 80'i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkilileri, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri katılacak.

Başta gıda olmak üzere finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi birçok sektörden 250'nin üzerinde uluslararası firmanın katılımı beklenen Helal Expo, dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyor.

"Tüm Nesiller İçin Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" temalı zirve de çeşitli ülkelerden gelen akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörden alanının uzmanı isimlerin katılımıyla yapılacak. Paneller serisiyle helal belgelendirme kalite altyapısı, İslami bankacılık ve finans, helal gıda gibi konu başlıklarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak, küresel çözüm önerileri ele alınacak.

HAK da katılacak

Yurt içinde ve dışında helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonuyla "Helal" belgeli ürün ve hizmet ihracatının artması, bu belgelerin karşılıklı tanınması için gerekli sistemin oluşturulması ve Türkiye'nin helal ticaretinde merkez ve lider konuma yükselmesi amacıyla kurulan Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu HAK da 28 Kasım-1 Aralık'taki 7'nci İİT Helal Expo 2019 fuarına katılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak fuarda stant açacak kurum, faaliyetlerini tanıtacak.

İslami hassasiyetlere uygunluğu ön plana alan mal ve hizmet piyasasının yanı sıra finans piyasasını da kapsayan helal ekonomisinin toplam büyüklüğü 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu mal ve hizmetlerin belgelendirilmesine ilişkin pazarın da 6 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu büyük pazar pek çok ülkenin ilgisini çekerken helal kalite altyapıları arasındaki farklılıklar, ticaretin önünde teknik engel olarak ortaya çıkıyor ve farklı piyasalara satılacak aynı ürün için farklı helal belgeleri almak gerekebiliyor.

HAK elektronik ortamda da başvuru alacak

Kendisi ürün veya hizmetler için "Helal Sertifikası" düzenlemeyen HAK, gelecek haftalarda yapacağı denetimlerle ilk akreditasyonu verecek. İç pazarın yanı sıra Avustralya'dan Özbekistan'a, Pakistan'dan Tayvan'a kadar birçok ülke Helal Akreditasyon Kurumuna taleplerini ulaştırdı.

Halihazırda kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi birincil mevzuatları hazır olan kurumun faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli yönetmeliklerle rehber ve kılavuz gibi ikincil mevzuatlar da yayımlandı. Yurt içinden ve dışından akreditasyon başvurularını almaya başlayan HAK, gelecek günlerde elektronik ortamda da başvuruları kabul edecek. Böylelikle başvuruyla başlayan süreçlerin elektronik olarak takip edilebilmesi sağlanarak, şeffaf ve objektif bir yönetişim hedefleniyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ