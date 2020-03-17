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17 Mart 2020 Salı 11:40:57 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:42:35

İstanbul'daki 414 bin şirkete koranavirüs çağrısı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, odamız temsilcilikleri ile fiziki temas’ kurmak yerine çok daha avantajlı olan online mesafede’ kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz. dedi

Avdagiç yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı İTO'ya üye olan 414 bin 465 şirketin 873 binden fazla ortağına, Oda'nın internet sitesinde sunduğu e-belge hizmetlerini daha çok kullanma çağrısı yaptı.

İTO üyelerinin Faaliyet Belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretini, İTO temsilciliklerine gitmeden, internetten hem hızlı hem de daha uygun maliyetle alabileceklerini bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbullu firmaları, Odamız temsilcilikleri ile ‘fiziki temas’ kurmak yerine çok daha avantajlı olan ‘online mesafede’ kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bu İTO olarak koronavirüs tehdidine karşı üyelerimiz için alabileceğimiz en temel bir tedbirdir. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz. Üyelerimizin, Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi Sureti temininin yanı sıra sicille ilgili birçok bilgi için 'ito.org.tr' adresindeki internet portalımıza erişmelerini tavsiye ediyoruz.”

İKİ AYDA 62 BİN ELEKTRONİK FAALİYET BELGESİ VERİLDİ

Avdagiç, İTO olarak, bu yılın ilk 2 ayında manuel, yani fiziki başvuru yöntemiyle 115 bin 528 adet Faaliyet Belgesi verdiklerine işaret ederek, "Aynı dönemde internetten verilen Faaliyet Belgesi sayısı da 62 bin 853 oldu. Yine Ticaret Sicil Gazetesi suretinde ise 46 bin 705 belgeyi manuel, 13 bin 609 belgeyi ise elektronik ortamda verdik. Koronavirüs tehdidine karşı elektronik dönüşümü hızlandırmalıyız. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin, belge temininde öncelikle internet portalımızı kullanmalarını önemle istiyoruz” ifadesini kullandı.

"İTO’NUN İNTERNET ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK"

Avdagiç, İTO’nun internet portalının kısa bir süre önce yenilendiğini ve internet altyapısının, bazı belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayacak şekilde güçlendirildiğini belirterek, üye firmaların güncel veri tabanının yanı sıra firma tesciliyle ilgili gerekli birçok bilginin de "ito.org.tr" adresinde üyelerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

İTO üyelerinin "444 0 486" No’lu çağrı merkezini kullanmalarının da çok isabetli olacağını aktararak, “Bu kritik günlerde hepimizin online duyarlılığımızın yüksek olmasına ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

İTO'DA TOPLANTILAR İPTAL

Öte yandan, İTO'da üyelere yönelik olarak düzenlenen toplantılar ile Oda'da yapılan heyet toplantıları iptal edildi.

İTO, 600’e yakın çalışanına yönelik olarak kamunun açıkladığı tedbirleri de hayata geçirdi. Buna göre, yurt dışına çıkmış bulunan personele, yurda dönüşlerinde 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

Hamilelere, yasal süt izni kullananlara, engelli çalışanlara, yönetici pozisyonunda olan çalışanlar hariç 60 yaş üzerinde olan personeller ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplara da 12 gün izin verildi.

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