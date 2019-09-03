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03 Eylül 2019 Salı 11:27:25 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 12:17:31

İstanbul'da zam yağmuru devam ediyor: Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi

Göreve gelir gelmez 5 bine yakın çalışanı kapı önüne koyarak işçi kıyımına başlayan İmamoğlu yönetimi şimdi de peş peşe zamlar ile gündeme gelmeye başladı. İSPARK'taki yüzde 70 varan otopark zamlarının ardından bu sefer de belediyeye bağlı Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi.

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

İSTANBULLULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul'un tüm bölgelerinde yer alan İSPARK otoparklarında yüzde 70'e varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İSPARK'taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

SUYA DA ZAM GELDİ

İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL'den 11 TL'ye çıkarılacağı öğrenilirken, çok sayıda bayinin ise 2 liralık zammı şimdiden fiyatlara yansıtmaya başladığı belirtiliyor.

Damacana suda beklenen yüzde 20'den fazla zammın yanı sıra sosyal medyada bir kullanıcı ise metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığını yazdı.

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