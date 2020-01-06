İstanbul'da simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'den de zam talebi geldi
İstanbul'da simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Gıda Komisyonu'na zam talebinde bulundu
İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi.
OCAK AYI İÇERİSİNDE KARAR VERİLECEK
Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.
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