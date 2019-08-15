İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var

  • Bist 100
    97109.8
  • Dolar
    5,5953
  • Euro
    6,2485
  • Altın
    272,1580
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle dijital platformda Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle dijital platformda
ABD, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu ABD, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu
Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı
Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler
Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı
TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi
Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira Osmaniye'de bir ilk... Kilosu tam 500 bin lira
Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı
Mardin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Mardin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek
İrlanda’da ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı İrlanda’da ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı
Sissoko Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı Sissoko Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı
Anadolu Üniversitesi kayıtlarında 'e-Devlet' dönemi Anadolu Üniversitesi kayıtlarında 'e-Devlet' dönemi
Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyorlar: Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum Türkiye'nin gönüllü elçisi gibi çalışıyorlar: Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum
Bilim insanlarından merkezi sinir sistemine yayılmış kanser tedavisinde büyük keşif Bilim insanlarından merkezi sinir sistemine yayılmış kanser tedavisinde büyük keşif
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu yaza özel etiketleriyle serinletiyor! Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu yaza özel etiketleriyle serinletiyor!
Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar
Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı
Şampiyon halterci, ailesine bakabilmek için kamptan ayrılmak zorunda kaldı Şampiyon halterci, ailesine bakabilmek için kamptan ayrılmak zorunda kaldı
Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti.. Uğur Doğan kimdir, neden öldü? Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti.. Uğur Doğan kimdir, neden öldü?
UEFA Süper Kupa mücadelesi İngiliz basınında: Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye UEFA Süper Kupa mücadelesi İngiliz basınında: Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye
Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi
Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak Yücel İldiz: Galatasaray maçı zorlu bir müsabaka olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:23:54 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47:31

İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var

İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt çekerken, bu rakam Beşiktaş'ta 10 bin 632 liraya çıkıyor.

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor. 

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt. Bu alanda Esenyurt'u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor. 

Konutta ortalama metrekare fiyatları Çatalca'da 2 bin 596 lira olurken, Esenler'de 2 bin 778 lira, Pendik'te 2 bin 851 lira, Bağcılar'da 2 bin 867 lira, Çekmeköy'de 2 bin 881 lira, Güngören'de 2 bin 965 lira, Tuzla'da 2 bin 984 lira, Gaziosmanpaşa'da 3 bin lira, Bahçelievler'de 3 bin 88 lira, Büyükçekmece'de 3 bin 125 lira, Kartal'da 3 bin 387 lira, Ümraniye'de 3 bin 446 lira, Bayrampaşa'da 3 bin 497 lira olarak değişiyor. 

ZİRVEDE BEŞİKTAŞ, SARIYER VE BAKIRKÖY BULUNUYOR

En pahalı konutlar ise Beşiktaş'ta. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10 bin 632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş'ı bu alanda 9 bin 195 lirayla Sarıyer, 8 bin 407 lirayla Bakırköy, 7 bin 94 liraya Kadıköy, 7 bin 69 lirayla Beykoz, 6 bin 224 lirayla Adalar, 5 bin 841 lirayla Beyoğlu, 5 bin 212 lirayla Şişli izliyor. 
Ortalama metrekare fiyatları Üsküdar'da 4 bin 619 lira, Ataşehir'de 4 bin 541 lira, Zeytinburnu'nda 4 bin 268 lira, Fatih'te 3 bin 946 lira, Maltepe'de 3 bin 783 lira, Eyüpsultan'da 3 bin 653 lira, Şile'de 3 bin 650 lira, Kağıthane'de 3 bin 645 lira, Başakşehir'de 3 bin 586 lira, Küçükçekmece'de 3 bin 524 lira şeklinde. 

EN UCUZ 2 1'LER ESENYURT'TA

Düşük gelir grubuna sahip vatandaşlar tarafından talep edilen 2 1 konutların ortalama metrekare değeri, tüm konut tiplerinin ortalama metrekare fiyatlarına göre değişim gösterebiliyor. Ancak 2 1 konutların ortalama metrekare değerinde de en uygun fiyat bin 974 lirayla Esenyurt'ta görülüyor. 

Bu alanda Esenyurt'u bin 995 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 208 lirayla Silivri, 2 bin 257 lirayla Arnavutköy, 2 bin 355 lirayla Avcılar, 2 bin 375 lirayla Sultangazi, 2 bin 456 lirayla Sancaktepe, 2 bin 542 liraya Sultanbeyli, 2 bin 680 lirayla Çatalca takip ediyor. 

İstanbul'un merkezi olmayan ilçelerinde konut metrekareleri merkezi ilçelere göre daha büyük olduğu için 2 1 konut fiyatlarının ortalamaya göre daha yüksek olduğu görülüyor. 

Bu alanda en yüksek metrekare fiyatına sahip ilçe ise 9 bin 309 lirayla Sarıyer. Sarıyer'i bu alanda 7 bin 949 lirayla Beşiktaş, 6 bin 916 lirayla Bakırköy, 6 bin 152 lirayla Kadıköy takip ediyor.

(AA)

Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Erzincan'da Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı
İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Kandil'den bir vahşi infaz daha! Arazide yakalayıp yaktılar
Bütçe temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Havalimanı için önemli karar
Az çalışana tam tazminat
Son hali bile çok beğenildi
"Abdü" saniyede 20 takipçi kaybediyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
İş yerinde pornografik içerikli sitelere girdi, kovuldu
Süper Kupa'da dikkat çeken detay: Utanç verici
Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü
Demet'ten otoyola övgü
Belediyede kıyım yapacak
Karan kiloları
PKK/YPG'nin korktuğu başına geldi! Türk İHA'ları Fırat'ın doğusuna geçti!
CHP’nin çiftliği olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal! Her müdüre birden fazla makam
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ