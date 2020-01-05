  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor
Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun' Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun'
İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü
Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık
Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama! Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama!
Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor! Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor!
11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu? 11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu?
Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım
Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda kış festivali Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda kış festivali
Atiye devam edecek mi? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı? Atiye devam edecek mi? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı?
2019'da rekor yerli film izleyicisi 2019'da rekor yerli film izleyicisi
İran dini lideri Hamaney'e en yakın isim: Askeri alanları hedef alacağız İran dini lideri Hamaney'e en yakın isim: Askeri alanları hedef alacağız
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak
Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 19:30:10 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 19:40:03

İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu

Beklenen zam haberi geldi. Birçok insan tarafından sevilen simit, 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. Simitteki fiyat artışının kaynağı susam ve un olarak gösterildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. 

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ UN VE SUSAMDAN KAYNAKLI

Simitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.

Simit tiryakisi olduğunu belirten bir vatandaş, "Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu" diye konuştu. 

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ