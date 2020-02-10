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10 Şubat 2020 Pazartesi 14:43:28 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 14:44:36

İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam yürürlüğe girdi.

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

Marmaray'da kısa mesafe 2,60 liradan 3,50 liraya, tam parkur ücreti 5,70 liradan 7,75 liraya, indirimli öğrenci 1,85 liradan 2,50 liraya, indirimli öğretmen 1,85 liradan 2,50 liraya yükseldi.

Ayrıca tam parkur indirimli öğrenci tarifesi 2,75 liradan 3,50 liraya, indirimli öğretmen tarifesi ise 4 liradan 5,40 liraya çıkarıldı.

Marmaray'da ayrıca diğer toplu taşıma sistemlerine dahil olurken daha önce uygulanmayan aktarmalar artık uygulanmaya başlandı.

Metrobüs ulaşımında ise uzun mesafe tam bilet 3,85 liradan 5,20 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 2,85 liraya, indirimli öğrenci tarifesi 1,25 liradan 1,70 liraya, en kısa mesafede tam bilet 1,95 liradan 2,50 liraya çıkarıldı.

En büyük artış Adalar hattında

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. de (İDO) UKOME kararı sonrası yeni fiyat tarifesini yürürlüğe aldı.

İDO'nun Bostancı-Kabataş tam taşıma ücreti 11 liradan 15 liraya, indirimli öğretmen ücreti 6 liradan 8 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 4,30 liradan 6 liraya yükseldi.

Kabataş-Beşiktaş-Adalar hattında tam ücreti 12,50 liradan 14 liraya, indirimli öğretmen 9 liradan 14 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 6,30 liradan 10,50 liraya çıkartıldı.

Bostancı-Adalar hattı tam ücreti 7 liradan 12 liraya, indirimli öğretmen 5 liradan 9 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 4 liradan 7 liraya artış gösterdi.

İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

Havalimanlarına giden otobüsler için alınan ücret ise 5,20 liradan 7 liraya yükseldi.

(AA)

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