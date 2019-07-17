İstanbul turizmde rekor kırdı

Yerli yabancı ziyaretçilerin ve dünya turizminin popüler şehri megakent İstanbul, turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı yılın, ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyon 415 bin 906'ya ulaştı.

İlk kez 5 milyonu aştı

Şehri ziyaret eden turist sayısı söz konusu dönemde ilk kez 5 milyonu aşarak, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. Yılın ilk 5 ayının her birinde de geçen yılın aynı ayına göre artış görüldü. Bu dönemde havayoluyla İstanbul'a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, denizyoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623'te kaldı. Hava yolunda yüzde 11, denizyolunda ise yüzde 5,7'lik artış yaşandı.

Almanlar başı çekti

İlk 5 ayda İstanbul'a gelen yabancılar arasında başı 395 bin turistle Almanlar çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre Alman ziyaretçi sayısı yüzde 4,8 artarken, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 7,3'ünü Almanlar oluşturdu. Söz konusu ülkeyi, 337 binle İranlılar, 291 binle Ruslar, 204 binle Iraklılar, 187 binle Fransızlar, 177 binle İngilizler takip etti.