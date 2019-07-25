İstanbul otelleri UEFA Süper Kupa'ya hazır

  • Bist 100
    101833
  • Dolar
    5,7019
  • Euro
    6,3848
  • Altın
    259,6790
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda M. United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda M. United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti
Irak'ın kuzeyine Pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine Pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir
Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku
Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı
Reuters: Fransa Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştirecek Reuters: Fransa Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştirecek
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rusya'da! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rusya'da!
Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi
'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı 'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'in Süper Lig ekiplerince istenmediği ortaya çıktı Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'in Süper Lig ekiplerince istenmediği ortaya çıktı
Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10. sırada Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10. sırada
Juventus'ta kalmayı garantileyen Merih, 2 yıl içinde 70 milyon euro olacak Juventus'ta kalmayı garantileyen Merih, 2 yıl içinde 70 milyon euro olacak
İngiliz donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiltere bandıralı gemilere eşlik edecek İngiliz donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiltere bandıralı gemilere eşlik edecek
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı, sahildekiler insan zinciri kurarak kurtardı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı, sahildekiler insan zinciri kurarak kurtardı
Ankara'da kurban satışı başladı! İşte fiyatlar Ankara'da kurban satışı başladı! İşte fiyatlar
KKTC Başbakanı Tatar: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır KKTC Başbakanı Tatar: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır
Demir Grup Sivasspor, 4 futbolcuyu denemeye aldı Demir Grup Sivasspor, 4 futbolcuyu denemeye aldı
Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoperine talip oldu Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoperine talip oldu
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler kılavuzda! Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler kılavuzda!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:01:14 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:02:14

İstanbul otelleri UEFA Süper Kupa'ya hazır

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'da konaklama sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, geleneksel öğle yemeğinde sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilen "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun"un 15 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Eresin, TÜROB yönetiminin 9 ay önce kendilerine ulaşan kanun metnini incelediğini, metne ilişkin gerekli iletişimi sağladığını söyledi.

Eresin, şunları kaydetti:

"Biz yönetimimizle, hukuk danışmanımızın destekleriyle hep birlikte bu kanunun içeriğini inceledik. 9 aydır da aşağı yukarı bakanlığa bir şekilde itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bazıları olabildi, bazıları olamadı. Bazı olamayan kısımlarda biz ikna ettik böyle olması gerektiği konusunda ve sonuçta kanun çıktı.

Daha önceki metin de 1 Ağustos itibarıyla uygulanacaktı ama son dönemde düzeltmelerle 1 Ekim 2019'dan itibaren tahakkuk ettirmeye başlayacağız ve kasımda ilk ödemelerini yapacağız. Ödenmemesi halinde sıkıntı şu; vergi ödememiş durumuna düştüğünüz için bütün prosedürler o şekilde devam edecek. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Konuya dikkat edilmesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum."

Katkı payı tüm otellerden alınacak

Eresin, TÜROB'un kanun hazırlanırken öngörülen otellerden "ciro üzerinden yüzde 1" turizm payı alınmasının yoğun itiraz ve pazarlıklarla binde 7,5'e kadar indirebildiklerini söyledi.

Eresin, otel sahiplerini uyararak, "TÜROB üyesi olsun olmasın veya işletme belgesi olsun olmasın Türkiye'deki tüm otellerden binde 7,5 katkı payı alınacak. Seyahat acentalarından 10 binde 7,5. Havayolu şirketlerinden de sanırım binde 2 gibi bir rakam olacak." dedi.

Yönetim kurulu yapısına ilişkin basında çok sayıda içeriğin yayınlandığını söyleyen Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulunda biz otelciler 9 oya sahip olacağız. Biz derken tüm otellerden bahsediyorum. Bu yönetim kurulunda temsil edecek yine işletme belgeli oteller tarafından seçilecek. Diğer STK'larda temsil konusunda sorunlar var; bazılarının çok az temsil edildiği ya da hiç temsil edilmediği yönünde. Ancak otelciler tarafında bizim böyle bir sıkıntımız yok."

Yayınlanan bir yönetmelikle sürdürülebilir turizm için 'Sıfır Atık Yönetimi' konusunda otelcilerin desteğinin istendiğini anlatan Eresin, bu yönde anlamlı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 fuar takvimini açıkladığını hatırlatan Eresin, 2020 programında yer almak isteyen otellerden birliğe şimdiden bilgi vermelerini istedi.

Eresin, Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçının 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacağını hatırlatarak, turizm sektörü paydaşlarını hazırlık yapmaya davet etti.

Eresin şunları söyledi:

"Stadın 50 bin kişi tarafından doldurulması bekleniyor, bunun minimum 40 bininin İngiliz taraftarlar olacağı düşünülüyor. Orada bizim İstanbul'da konaklama kısmında büyük bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net. Çünkü bizim konaklama tesislerimiz buna çok elverişli. Sayılar da yeterli. Ancak uçak kısmında bir problem gördük. Özellikle İstanbul ulaşım kısmında Türk Hava Yollarını (THY), Atlas Global'i ve Pegasus'u ziyaret ettik, bu hatırlatmalarımızı yaptık.

Kendileri de zaten bizimle hemfikir oldular. Bildiğimiz kadarıyla THY İngiltere'den gelen bütün uçakları yaptığımız görüşmeden sonra büyüttü. Ekstra bir uçuş henüz olamadı ama bütün uçakları büyüttü. Atlas Global zaten eklemişti ekstra uçuşlar. Bizim görüşmemizden sonra satışları tekrar bir kontrol edip yine bir artışa gideceklerdi. Pegasus da aynı şekilde bu artışı yapacağına dair bizi bilgilendirdi. Dolayısıyla ulaşımla ilgili bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bayramın son gününe denk geldiği için belki konaklamaya denk gelecek olan taraftarların bir günden daha fazla kalabilmesini umuyoruz."

"Güvenlikle alakalı sıkıntıları birlikte aşabilecek durumdayız"

Müberra Eresin, TÜROB üyelerini otel güvenliği konusunda da bilgilendirdi.

Gelen şikayetlere göre son dönemde turistlerin otel önlerinde rahatsız edildiğini aktaran Eresin, üyelere güvenlik konusunda daha dikkatli olmalarını önerdi.

Eresin, şöyle devam etti:

"Sizden özel ricamız; bu güvenlikle ilgili sıkıntısı olan bölgelerde eğer yardıma ve desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bize yazın. Biz de o bölgenin emniyet müdürlerine bilgi verelim ve yardım isteyelim. Çünkü sayın valimizin sayesinde 'Turizm Polisi' uygulaması çok yaygınlaştı. Turizm İl Müdürlüğü buna çok destek veriyor son dönemde. Dolayısıyla güvenlikle alakalı bölgesel sıkıntıları birlikte aşabilecek durumdayız."

8AA)

Türkiye'nin sabrı kalmadı: Derhal cevap vermelerini bekliyoruz!
Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar
"Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum"
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal
ABD'deki FETÖ şebekesi! S-400 gerginliğinde onun da adı geçti!
Merkez Bankası'ndan 4.5 yıl sonra bir ilk!
O ülkeden Putin'i çıldırtacak hamle!
Terim'e kötü haber! G.Saray'da hesaplar karıştı!
"Turizm rüzgarı İstanbul ve Türkiye için esiyor"
Rusya'dan Türkiye talimatı!
Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon
İtalyanlar Milli yıldızımıza hayran kaldı, lakap bile taktılar
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi
Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor
Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye girdi! Spekülatif fiyat dönemi bitti
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i 'Gri Liste'de olan 5 terörist teslim oldu
Peş peşe açıklama geliyor: 9 gün tatile karşıyız
Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ