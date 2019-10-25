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25 Ekim 2019 Cuma 14:50:02 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 14:50:39

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık: BDDK'nin kararı sektörde bayram sevinci yaşattı

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı yazılı açıklama ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günümüz dünyasında, kredi kartı olmadan neredeyse hiçbir işlem yapılmadığını belirten Atayık, altın, mücevherin ötesinde en küçük gıda alışverişinde bile kredi kartının kullanıldığını bildirdi.

Atayık, kredi kartının alışverişte büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Alınan şey sürekli fiyatı yükselen altın takı ve mücevher olunca kredi kartı ve taksit miktarı alışverişte çok önemli hale geliyor. Semtlerdeki perakendecilerimiz ve Anadolu esnafımız, uzun bir süredir birçok müşterinin mağazaya geldiğini, ancak taksit miktarını az bulduğu ve yeterli miktarda nakit parası olmadığı için alışveriş yapmadan ayrıldığını söylüyorlar. Şimdi, tüm bunlar BDDK'nın aldığı yeni kararla geride kaldı. BDDK'nın taksitle ilgili aldığı son karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır.

Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz. Hem altın birikimi yapan, düğün/nişan takısı alan, mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımız için bu karar ilaç gibi gelecektir. Bu durumdan zincirleme olarak toptancı ve üreticilerimiz de pozitif olarak etkileyecektir. BDDK'nın aldığı bu karar, iç piyasada bir süre önce başlayan hareketliliği daha da ileriye taşıyacaktır. Taksit miktarının yükseltilmesi, aynı zamanda sektörde kayıt dışılığın azalmasını ve vergi artışını da beraberinde getirecektir."

(AA)

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