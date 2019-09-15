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15 Eylül 2019 Pazar 13:53:55 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 14:05:02

Bakan Turhan açıkladı: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 4 Ağustos'ta hizmete giren ve İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren otoyolu bugüne kadar 35 milyon aracın kullandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.

Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

(AA)

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