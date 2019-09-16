İstanbul-İzmir Otoyolu’na yoğun ilgi

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşüren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun tüm etapları, 4 Ağustos’ta Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle kullanıma açılmıştı. Otoyol 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladı.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8.5 saatten 3.5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 2016’da hizmete alındığını anımsattı. Bakan Turhan, “Osmangazi Köprüsü’nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti” ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLERE EKONOMİK AVANTAJ

Cahit Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos’tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi. Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.