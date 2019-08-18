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18 Ağustos 2019 Pazar 11:48:25 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:51:32

İstanbul havalimanları 7 ayda 60 milyon yolcuya yaklaştı

İstanbul'daki tüm havalimanlarından ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında icra edilen 401 bin 422 iç ve dış hat seferi ile 58 milyon 297 bin 35 yolcu taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu kullandı.

İç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu bu havalimanındaki seferlerle seyahat etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ilk 7 ayında iç hatta 12 milyon 377 bin 290, dış hatta 7 milyon 704 bin 161 yolcu ağırlandı. Ocak-temmuz döneminde geliş-gidiş seferleriyle toplam 20 milyon 81 bin 451 yolcu bu havalimanında misafir edildi.

"Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'nda, yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu ağırlandı. Bu dönemde iç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak, uçtu.

İstanbul'daki havalimanlarından ocak-temmuz döneminde uçan yolcu sayısı 58 milyon 297 bin 35 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde Megakent'teki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 58 milyon 783 bin 645 olarak belirtilmişti.

7 ayda 401 bin sefer

Bu yılın 7 aylık döneminde, Atatürk Havalimanı'ndan toplam 123 bin 741 sefer icra edildi. İç hatta 33 bin 988, dış hatta 89 bin 753 uçuşluk hava trafiği, ocak-temmuz döneminde bu havalimanında oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde 133 bin 459 seferin icra edildiği Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu senenin aynı döneminde sefer artışı yaşandı. Bu havalimanından, 78 bin 191'i iç hat, 56 bin 19'u dış hat olmak üzere toplamda 134 bin 210 sefer bu yıl düzenlendi.

Yaz döneminde uçuşlarda büyük artış yaşanan İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 143 bin 471 sefer yapıldı.

Havalimanından, bu dönemde iç hatta 37 bin 591, dış hatta 105 bin 880 uçuş icra edildiği hesaplandı.

Böylece, İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın yedi aylık döneminde toplam 401 bin 422 sefer düzenlendiği belirlendi.

2018'in aynı döneminde kentteki tüm havalimanlarından 402 bin 171 seferin yapıldığı bildirilmişti.

AA

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