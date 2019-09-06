06 Eylül 2019 Cuma 12:44:55 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:51:39
İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.
(AA)
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