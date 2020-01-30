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30 Ocak 2020 Perşembe 11:36:07 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:36:43

İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) maske satışını artırdı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) salgınından korunmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerden maske satışını artırdı.

Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi uygulamasına devam ediliyor.

Çin'den gelen yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan termal kameralarla taramadan geçirilirken, bazı yolcular da korunmak için maske kullanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor. Bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, uçuştan önce eczanelerden maske satın alıyor.

Fiyatlar yükseldi

İstanbul Havalimanı'ndaki bir eczanede mesul müdür olarak görev yapan Eczacı Nurcan Erkul, koruyucu maske satışlarında son 10-15 gündür ciddi artış olduğunu söyledi.

Erkul, şunları kaydetti:

"Çin'e gidecek vatandaşlar eskiden 2-3 maske alırken, şu anda kutu kutu almaya başladı. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Koronavirüsten sonra 10 bin maske satışı oldu. Toptan isteyenler var. Şu anda maske bulmakta zorlanıyoruz, yetiştirmekte zorlanıyoruz. 100 maske bizi bir ay idare ederken, şu anda koli koli almaya başladık. 2-3 bin adedin bir günde bittiği oluyor. Yoğun satış üzerine maske fiyatları iki katına çıktı. Satışların bu kadar çok olması karaborsaya da yansıdı. Sağlıksız ortamlarda üretilen maskeler piyasa sunulmaya başlandı."

(AA)

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