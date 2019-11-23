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23 Kasım 2019 Cumartesi 12:44:25 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:45:00

İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 sefer yapıldı

"Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen havalimanında, büyük taşınmanın ardından nisan-ekim arasında yapılan 257 bin 752 seferde 41 milyon 474 bin 497 yolcu seyahat etti.

Büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet verilen nisan ayından kasıma kadar 257 bin 752 seferde 41 milyon 474 bin 497 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, günde ortalama 1204 iç ve dış hat uçuşu yapıldı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda 10 aylık dönemde, iç hatta 10 milyon 157 bin 579, dış hatta 31 milyon 635 bin 100 kişi seyahat etti.

Bu dönemde, toplam 41 milyon 792 bin 679 yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı, hava trafiği açısından da yoğun dönemi geride bıraktı.

"Türkiye'nin Zafer Anıtı" İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim döneminde iç hatta 65 bin 401, dış hatta 194 bin 981 sefer icra edildi. Bu dönemde havalimanından toplam 260 bin 382 sefer yapıldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde bazı hava yolu şirketleri tarafından toplam 257 bin 866 ticari sefer icra edildi. Yolcular, iç hatta 64 bin 55, dış hatta 193 bin 811 ticari uçuş vasıtasıyla İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

On aylık dönemde İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen iç hat seferleriyle 79 bin 229 ton bagaj, kargo ve postadan oluşan yük nakledildi. Dış hatta ise 481 bin 643 ton yük taşındı. Bu dönemde toplam 560 bin 872 tondan oluşan bagaj, kargo ve postanın havalimanından yapılan seferlerle nakledildiği hesaplandı.

7 ayda 257 bin 752 sefer

Atatürk Havalimanı'ndan nisan ayında yapılan büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, nisan-ekim arasında 41 milyon 474 bin 497 yolcu ağırlandı.

7 aylık bu dönemde 9 milyon 963 bin 763 yolcu iç hat, 31 milyon 510 bin 734 yolcu dış hat seferleriyle seyahat etti.

Uçuş trafiği açısından yoğun dönemi geride bırakan İstanbul Havalimanı'ndan nisan-ekim arasında iç hatta 63 bin 925, dış hatta ise 193 bin 827 sefer icra edildi. Bu dönemde toplam 257 bin 752 sefer düzenlendi.

Nisan ile ekim ayları arasında, 214 günde, icra edilen hava trafiği göz önüne alındığında, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1.204 geliş-gidiş seferi yapıldı.

(AA)

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