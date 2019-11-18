İstanbul Havalimanı'na Çinli turist yağacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore'nin uluslararası havalimanlarıyla anlaşmalar imzaladı. İGA Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye'ye bir milyon turist getirmeyi planladıklarını ve Avrupa’ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı’nı kullanmalarını sağlayacaklarını söyledi. İstanbul Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları’nın bulunduğu Şanghay Havalimanı otoritesiyle, Güney Kore’den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşmaların yanı sıra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla kardeş havalimanı protokolü de imzalandı. Türkiye ile Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında havacılık özelinde bilgi köprüsünün kurulması amacıyla işbirliği anlaşmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı ile söz konusu havalimanları arasında karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, personel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faaliyetleri konularında anlaşmalara varıldı.