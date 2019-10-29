İstanbul Havalimanı 1 yaşında! 40 milyon yolcu taşındı

Cumhuriyet'in 95'inci yılında açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, 1 yılını geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Toplam alan: 76.5 milyon metrekare

1. etabın bitirilme süresi: 42 ay

1 yılda gerçekleşen uçuş sayısı: 252.795

Toplam yolcu sayısı: 40.470.045

İç hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 49.051

Dış hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 152.558

(Takvim)