İstanbul Havalimanı 1 yaşında! 40 milyon yolcu taşındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.
Cumhuriyet'in 95'inci yılında açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, 1 yılını geride bıraktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi" dedi.
Toplam alan: 76.5 milyon metrekare
1. etabın bitirilme süresi: 42 ay
1 yılda gerçekleşen uçuş sayısı: 252.795
Toplam yolcu sayısı: 40.470.045
İç hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 49.051
Dış hatta günlük ortalama yolcu sayısı: 152.558
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