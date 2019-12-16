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16 Aralık 2019 Pazartesi 15:07:04 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 15:51:43

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belli oldu

Binlerce insan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan gelecek haberi bekliyordu. TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni sosyal konutların inşa edileceği yerle belli oldu. Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor. Vatandaşlar, inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2 1 ve 3 1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

KONUTLARIN İNŞA EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER NERESİ?

Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.

En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek.

Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor.

Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

ŞEHİT AİLELERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL KONTENJAN

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.
Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.

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