  • Bist 100
    120762
  • Dolar
    6,0046
  • Euro
    6,5796
  • Altın
    303,3090
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü Başkan Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü
Başkan Erdoğan'dan önemli sözler! "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim" Başkan Erdoğan'dan önemli sözler! "4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim"
FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış! FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış!
Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var
İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli
Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek
Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada
Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek
Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!" Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!"
Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması
16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı 16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı
6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum 6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum
Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi
Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi
Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:41:40 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:42:22

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan artışla yüzde 13,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER