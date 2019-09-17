İşsizlik 6 ayda 1.7 puan düştü

Türkiye’de işsizlik oranı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre 2,8, bir önceki aya göre 0.2 puan artışla yüzde 13 oldu. Son 6 aylık rakamlara bakıldığında ise dengelenmenin etkisiyle kademeli düşüş gözlendi. Yıl başında yüzde 14.7 ile zirveye ulaşan işsizlik, martta yüzde 14.1, nisanda yüzde 13, mayısta yüzde 12.8’e geriledi.