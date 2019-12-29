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29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 00:09:40

İşsizlere çifte maaş

Hükümet, işsiz kalanlara birçok destek sağlıyor. İşsizlik maaşı ve işbaşı Eğitim Programı’ndan faydalanıldığında, destek miktarı 3 bin lirayı aşıyor. 

Ülkemizde işsizlere çeşitli olanaklar sunuluyor. İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı alabiliyor. İŞKUR'un uyguladığı işbaşı eğitim programıyla da işsizlere 12 ay ücretli meslek eğitimi imkanı sunuluyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı eğitim programına da katılabiliyor. Böylece işsiz kalanlara çifte maaş imkanı doğuyor. 2 bin 31 liraya varan işsizlik maaşına ek olarak ayda 1.010 lira da program ücreti veriliyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı eğitim programına da katıldıklarında ayda 3 bin 41 liraya varan gelir imkanı elde ediyor. İşsizlik maaşının 2019 yılı için taban tutarı 1.015 lira, tavan tutarı da 2 bin 31 lira seviyesinde. İŞKUR, işbaşı eğitim programına katılanlar günlük 38,85 lira alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 10 lira 10 kuruşu buluyor  

İŞE GİRME İMKANI DA VAR  

İşsizler, işsizlik maaşı ödenen dönem içerisinde, İŞKUR'un işbaşı eğitim programına katılması halinde, işsizlik maaşıyla birlikte program ücretini de alabiliyor. Yani işsizlik maaşı alınan günlerle işbaşı eğitimlerinin çakıştığı günlerde, işsizlik maaşı ile birlikte eğitim programına katılım ücreti de alınabiliyor. Böylece bir işsizin aylık maaşı 3 bin 41 liraya kadar çıkabiliyor. İşbaşı eğitim programı 12 ay boyunca uygulanıyor.  

KATILIM ŞARTLARI NELER? 

Bu programdan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde öğrenebiliyor. İşbaşı eğitim programını tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri programdan sonra 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ila 42 ay arasında İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini İŞKUR karşılıyor.  

DESTEK ARTIRILACAK  

İşsiz kalanlara yönelik önemli bir çalışma yapılıyor. İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması, ödemelerin de artırılması gündemde. Mevcut sistemde, işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödemek ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme şartı esnetilecek. Öte yandan, maaş ödeme süresinin de 16 aya çıkması gündemde.  

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