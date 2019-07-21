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21 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:12:03

İşsizlere çifte maaş

Hükümet, işsiz kalanlara birçok destek sağlıyor. İşsizlik maaşı ve İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalanıldığında, destek miktarı 3 bin lirayı aşıyor.

Ülkemizde işsizlere çeşitli olanaklar sunuluyor. İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı alabiliyor. İŞKUR'un uyguladığı İşbaşı Eğitim Programı’yla da işsizlere 12 ay ücretli meslek eğitimi imkânı sunuluyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı programına da katılabiliyor. Böylece işsiz kalanlara çifte maaş imkânı doğuyor.

TABAN 1015 LİRA

2 bin 31 liraya varan işsizlik maaşına ek olarak ayda 1.010 lira da program ücreti veriliyor. İşsizlik maaşı alanlar, İşbaşı Eğitim Programı’na da katıldıklarında ayda 3 bin 41 liraya varan gelir elde ediyor. İşsizlik maaşının 2019 yılı için taban tutarı 1.015 lira, tavan tutarı da 2 bin 31 lira seviyesinde. İŞKUR, eğitim programına katılanlar günlük 38 lira 85 kuruş alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden 1.010 lirayı buluyor.

İSTİHDAM İMKÂNI DA VAR

İşsizler, işsizlik maaşı ödenen dönem içinde, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı’na katılması halinde, işsizlik maaşıyla birlikte program ücretini de alabiliyor. Yani işsizlik maaşı alınan günlerle işbaşı eğitimlerinin çakıştığı günlerde, işsizlik maaşıyla birlikte eğitim programına katılım ücreti de alınabiliyor. Böylece bir işsizin aylık maaşı 3 bin 41 liraya kadar çıkabiliyor. İşbaşı eğitim programı 12 ay boyunca uygulanıyor. Ayrıca eğitim programı sonunda, uygulamalı eğitime katılan kişiler, eğitim aldıkları işyerinde istihdam da edilebiliyor. Böylelikle yeni bir iş sahibi olmak kolaylaşıyor.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Bu programdan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde öğrenebiliyor. İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri programdan sonra 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ile 42 ay arasında İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini İŞKUR karşılıyor.

DESTEK ARTIRILACAK

İşsiz kalanlara yönelik önemli bir çalışma yapılıyor. İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması, ödemelerin de artırılması gündemde. Mevcut sistemde, işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödemek ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme şartı esnetilecek. Öte yandan, maaş ödeme süresinin de 16 aya çıkması gündemde.

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