İşsiz esnafa 10 ay maaş

İşçiler için uygulanan işsizlik maaşı, esnaf için de hayata geçiriliyor. 1 Ocak’ta hizmete sunulacak Ahilik Sandığı, işi bozulan Bağ-Kur esnafının imdadına yetişecek. Sandık için esnaftan brüt asgari ücretin yüzde 2’si oranında prim alınacak. Devlet de yüzde bir oranında katkı sağlayacak. Ödenecek prim tutarı, 2020 yılı için ilan edilecek asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Uygulama bu yıl başlamış olsaydı sandık için aylık 51 TL ile 102 TL arasında değişen tutarlarda prim ödenecekti. İşsiz kalan esnafa, son dört aylık prime esas kazancının yüzde 40’ı oranında işsizlik maaşı bağlanacak. 2019 yılında ödemeler başlamış olsaydı 1015 TL ile 2 bin 31 TL arasında işsizlik maaşı ödenecekti. İşsizlik maaşı süresi, işçilere paralel olarak belirlendi. Son üç yıl 600 gün prim ödeyenler 6 ay; 900 gün prim ödeyenler 8 ay; 1080 gün prim ödeyenler de 10 ay boyunca işsizlik maaşı alacak. Esnaf Ahilik Sandığı’na prim borcu bulunanlara sandıktan işsizlik maaşı ödenmeyecek.

2020'DE BAŞLIYOR

İşsizlik maaşı almak için, mücbir sebep olmaksızın sigortalılığın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvuru yapılması gerekecek.