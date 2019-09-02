İSPARK ücretlerine zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde aldığı zam kararlarıyla gündemde. Yerel seçimlerin ardından koltuğa oturan CHP'li başkanlar, zam üstüne zam yapıyor. Toplu taşıma ücretlerinde yüzde 23 ile yüzde 30 arasında zam yapan CHP'li belediyeler vatandaşı isyan ettirdi.

FARKLI ZAM ORANLARI

Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından İSPARK'a da zam geldi.

Fiyatlar, yüzde 40 ile 50 oranında yükseltildi.

Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı.

1 SAAT PARK ÜCRETİ 12 LİRA

Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor.

Zamlı fiyatlar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

İSPARK, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapma gereği duymadı.