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23 Ocak 2020 Perşembe 16:31:20 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:01:30

İspanyol hükümeti asgari ücrete yüzde 5.5 zam yaptı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, göreve başlar başlamaz emekli ve memur maaşlarından sonra üçüncü zammını asgari ücrete yaptı. Koalisyon hükümet, işçi sendikaları ve iş veren temsilcileriyle anlaştı. Yüzde 5,5'lik zamla 950 avroya çıkarılan asgari ücret yılda 14 maaş olarak ödeniyor.

Sol koalisyon hükümeti, göreve başlar başlamaz emekli ve memur maaşlarından sonra üçüncü zammını asgari ücrete yaptı. Yüzde 5,5'lik zamla 950 avroya çıkarılan asgari ücret yılda 14 maaş olarak ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, varılan anlaşmanın Bakanlar Kurulu'nda onaylanacağını ve 1 Ocak 2020 tarihi esas alınarak yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bir önceki sol azınlık hükümetinin 2018 yılında asgari ücrete yüzde 2,25'lik zam yaptığını hatırlatan Diaz, bunun İspanyol ekonomisine çok olumlu katkıları olduğunu ve yeni yüzde 5,5'lik zamdan da benzer bir etki beklediklerini ifade etti.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakından olan Bakan Diaz, yasama döneminin (4 yıl) sonuna kadar asgari ücreti 1200 avroya vaadlerinin de arkasında olduklarını vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek yeni asgari ücret yılda 14 maaş üzerinden toplamda 13 bin 300 avro olacak.

Eurostat'ın 2019 yılı verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler Almanya (1557 avro), İngiltere (1525 avro) ve Fransa (1521 avro) olarak sıralanıyor.

İspanya'daki yeni asgari ücretin 12 aya göre dağılımındaki tutar ise 1108 avro oluyor.  

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos ittifakından oluşan sol koalisyon hükümeti göreve başlar başlamaz ilk iki haftada ilk emekli maaşlarına yüzde 0,9, daha sonra da memur maaşlarına yüzde 2 zam kararı almıştı.

Son olarak asgari ücrete yüzde 5,5'lik zam yapan koalisyon hükümetinin, ekonomide bundan sonraki adımının, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi almayı hedefleyen yeni bir vergi sistemini hayata geçirmek olması bekleniyor.

AA

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