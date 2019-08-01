İspanya'da otomobil satışları yüzde 11 düştü
İspanya'da otomobil satışları 7 yıl sonra temmuzda gerileyerek bir yıl öncesine göre yüzde 11 düşüş kaydetti.
İspanya'da temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemi oranla yüzde 11 düştü.
İspanya'da normal süreçte otomobil satışlarının en fazla olduğu aylardan biri olarak gösterilen temmuzda 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüş gerçekleşti.
Otomobil Üreticileri Derneği (Anfac), Otomobil Bayileri Derneği (Faconauto) ve Otomobil Satıcıları Derneği'nden (Ganvam) yapılan açıklamaya göre, ülkede otomotiv satışında temmuz ayında en son 2012 yılında düşüş görüldüğü bildirildi.
Anfac, Faconauto ve Gavam, otomotiv sektörü olarak zor bir yıl geçirdiklerini, nisan dışında yılın diğer tüm aylarında bir önceki yıla oranla satışlarda düşüş görüldüğünü duyurdu. Dernekler, otomobil satışlarını teşvik için hükümete acil bir plan uygulaması çağrısında da bulundu.
AA
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