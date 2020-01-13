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13 Ocak 2020 Pazartesi 12:53:57 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 12:56:32

İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada

İŞKUR iş ilanları 2020, İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR iş arayan ve işverenleri buluşturuyor. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İŞKUR'da güncel kamu memur alım ilanları yayınlanıyor. Mevcut İŞKUR iş ilanlarına göre, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacak. Adalet Bakanlığı 50 mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alacak. İŞKUR iş ilanları ile ilgili detaylar haberimizde..

İŞKUR iş arayan ve işverenleri buluşturuyor. İŞKUR iş ilanları 2020, İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güncel İŞKUR iş ilanlarına göre, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacak. Adalet Bakanlığı 50 mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alacak. İŞKUR iş ilanlarının şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimide yer alıyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.


 

İŞKUR SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIMI İLANI

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN.
 

SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası 
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak, b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak, c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak, d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ 

Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İŞKUR ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) 2018 - KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN.
 

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ 

Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ 

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.

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