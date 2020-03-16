İŞKUR’dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Asaf Çalışır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni tip koronavirüs ile mücadelede mevcut tedbirlerimizin sahadaki etkinliğini daha da artırmak ve vatandaşlarımızın kurumumuz hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için, kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlarımız, açık işler ve iş başvuruları (iş arayan), işgücü talepleri (işveren), işsizlik sigortası başvuruları (iş arayan), kurs ve program başvuruları (iş arayan), hizmetlerini ALO 170, www. iskur.go.tr adresinden, e-devlet üzerinden online olarak yapabilecektir. Ayrıca, İl Müdürlüğümüzün 0 368 2614531 nolu telefonundan mesai saatleri içerisinde iletişim sağlanacaktır” dedi.

İHA