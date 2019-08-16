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16 Ağustos 2019 Cuma 09:28:55 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:31:38

İşçilere son 10 yılın en yüksek zammı verildi

“İşçilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son toplu sözleşmeyle yüzde 19.83 ile 10 yılın en yüksek zam oranının sağlandığına dikkat çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümet olarak bugüne kadar çalışanlara enflasyonun üstünde ücret artışı yaptıklarını vurgulayarak, "Kamu işçilerimize son toplu sözleşmeyle yüzde 19.83 ile son 10 yılın en yüksek zam oranını sağlamış olduk" dedi. Bakan Selçuk, bu yılın ikinci 6 ayı ve 2020 yılı için sağlanan artışların enflasyon rakamının altında kalması durumunda oranlara enflasyon farkını ekleyeceklerini söyledi.

SOSYAL HAKLAR DA İYİLEŞTİ

Bakan Selçuk, 2019-2020 yılları için imzalanan, çalışanların hem ücretini hem de sosyal haklarını iyileştiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Selçuk, kamu işçilerinin ücretlerinde 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ay için de yüzde 4 zam artışı sağlandığını anımsatarak, "Ocak ayında ücretlere yansıttığımız yüzde 6.69'luk enflasyon farkı ile birlikte kamu işçilerimize 2019 mali yılı içinde kümülatif olarak yüzde 19.83'lük bir artış sağlayarak ücretlerinde ciddi bir iyileştirme yapmış olduk" diye konuştu. Sözleşme çerçeve protokolünün detayları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, 3 bin 500 liranın altında alan kamu işçilerine en düşük işçi ücreti 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde seyyanen 150 lira iyileştirme de yapıldığını belirtti. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 5.01 olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Sözleşmede ilk altı ay için yüzde 8 zam vererek, gerçekleşen enflasyonun da 3 puan üzerine çıkmış olduk. Bu rakam, son 10 yılda sözleşme imzalanan yıllarda ilk altı ay için verilen en yüksek değer oldu. İkinci altı ayda da yüzde 4'lük bir artış sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

3.500 TL'NIN ALTINA % 26

Sözleşmeden önce, 170 bin kamu işçisinin yüzde 92'sinin 3 bin 500 liranın üzerinde brüt ücret aldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yeni sözleşme ile beraber bu oran, yüzde 97'yi aştı" dedi. Bakan Selçuk, 2019 mali yılı kapsamında, 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerinin kazancında yüzde 26'nın üzerinde artış olduğunu söyledi.

"İŞÇİYI EZDİRMEYİZ"

Bakan Selçuk, süreç boyunca hükümet tarafından verilen tüm tekliflerdeki kümülatif zam oranının 2019 enflasyon beklentisinin üzerinde olduğunu vurguladı. Selçuk, 2020 yılı için de enflasyonun, mutabık kalınan zamların üzerinde gerçekleşmesi durumunda enflasyon farkının da ekleneceğini hatırlatarak, "İşçilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"BUGÜNE KADAR NE ÜLKEMİ, NE MAZLUMU, NE DE İŞÇİYİ SATTIM"

"BUGÜNE kadar ne ülkemi, ne mazlumu, ne de işçiyi sattım" diyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 12 Ağustos'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında bir araya gelerek anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. Başkan Atalay, toplantının yapıldığı gün Bakan Selçuk ile konuştuklarını anımsatarak, şunları söyledi: "Sayın Bakanım, zammı bakanın açıklaması lazım' dedim. Bakan çıktı, açıkladı, canlı yayın durdu. Bana döndü, 'Bir şey söyleyecek misin?' dedi. 'Benim söyleyecek bir şeyim yok, ne söyleyeyim de ortalığı karıştıracağım.' Laf şu; ben kadrodan geçen taşeronları buraya yazdıramamışım, benim problemim o. 17 adam imza atmış, herkes benim yanımda, gizli kapaklı bir iş yapmıyorum ki. 'Neyi söyleyeyim.' dedim. Dediğim şu; 'Taşeronu halledemedim, yazdıramadım."

TEKLİFLER HEP YÜKSEK

BAKAN Selçuk, sözleşme sürecinde hiçbir teklifin enflasyonun altında başlamadığını belirterek, "Birinci teklif 16.52, ikinci 17.62, üçüncüsü ise 18.72 oldu. İşçilerimizin yüzde 92'si 3 bin 500 liranın üzerinde alıyor. 3 bin 500 liranın altında alanların sayısı 13 bin civarında. Örneğin bir işçimiz 100 lira alıyor. 1 Ocak itibarıyla farkı da aldığında yılsonunda 119.83 liraya tamamlanmış oluyor" dedi.

(Sabah Gazetesi)

 

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