İş kurana büyük destek! 75 bin TL cepte kalacak

Türkiye’de işsizliğin azaltılması, genç nüfusun çalışma hayatında daha fazla yer alması amacıyla, hükümet tarafından gençlere birçok destek ve teşvik veriliyor. Düşük faizli krediden hibeye, vergi istisnasından prim teşvikine kadar birçok kalemde genç girişimcilere kolaylık sağlanması, her geçen gün Türkiye’deki genç patron sayısının da artmasına yol açıyor. Bu kapsamda kendi işini kuracak gençlerin teşvik edilmesi amacıyla yapılan vergi ve prim desteği büyük kolaylık sağlıyor.

2 FIRSAT BİRDEN SUNULUYOR

Yeni iş kurarak, istihdam yaratan gençlere devlet, 75 bin lira destek verecek. Destek hem vergi teşviki hem de sosyal güvenlik primi teşviki şeklinde olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, genç girişimcilere vergi ve sigorta teşvik desteğini resmi olarak açıkladı. Buna göre, yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını, vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, vergi teşviki ve sigorta prim teşviki getirildi. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde ettikleri kazançların yıllık 75 bin liralık kısmı, gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu imkandan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti oluşturulan, başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor. Tabii, gençlerin kendi işlerinin dışında kira, aylık gibi başka bir gelirlerinin de olmaması gerekiyor. Şartlardan biri de iş kuranların, kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

SİGORTA ÖDEMELERİ HAZİNE'DEN



Kendi işini kuracak olan genç girişimcilere destek, bu kadarla da sınırlı değil. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen bir maddeyle, genç girişimcilere sigorta prim teşviki de uygulanacak. Buna göre, ilk defa sigortalı olacak kişilerin sigorta primleri, bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı –ki, bugün için bu rakam 2 bin 29 lira üzerinden, Hazine tarafından karşılanacak.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanlar

18 yaşından büyük, 29 yaşını doldurmamış olanlar

Kira, menkul ve başka kazancı bulunmayanlar

Kurduğu işte mutlaka kendi çalışacak olanlar, bu fırsatlardan yararlanabilecek.

ÖNEMLİ AYRINTI

Gençler ortak şirket kurabilecek, ayrı ayrı teşvik alabilecek.

Genç girişimci, bir işletmeyi devralabilecek.

Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim desteği de verilecek.