İş kuran gence çifte destek

Son dönemde yapılan düzenlemelerle gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri, genç istihdamda artırıcı rol oynuyor.

BAĞ-KUR PARASI DEVLETTEN

Gençler kendi işlerini kurduklarında, tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin, bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci, bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor.Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor.

ASGARi ÜCRET DESTEĞiNE DEVAM

2018’de 9 aylık uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 12 ay boyunca uygulanacak. Destekten, uzun vadeli sigorta kollarına tabi kişileri çalıştıran işverenler yararlanacak. Asgari ücret desteği; 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL olarak uygulanacak, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 TL olacak.

KİMLER YARARLANIYOR?

- 18 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olanlar.

- Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.

- Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar.

- Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olanlar.

- Adi ortaklık veya şahıs şirketi kuran kişiler.

NASIL BAŞVURULACAK?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi kapsamında, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesiyle, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılacak.

ŞARTLARI NELER?

- Girişimcinin kendi işinde çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

- Faaliyetin şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, ortaklar arasında sadece en genç olan ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.

- Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşıması gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamıyor.

İŞÇİ AL GERiSiNi DÜŞÜNME

Hükümetin sağladığı istihdam teşvikleri bununla da sınırlı değil. Kadın ve gençlere özel destekler, Ar-Ge çalışanına ek teşvikler var.

AR-GE ÇALIŞANINA TEŞVİK

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine yönelik uygulanan teşvik kapsamında Ar-Ge, tasarım ve destek personeliyle ücreti gelir vergisinden muaf olan çalışanın ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı devlet tarafından ödeniyor. Teşvik, 2023’e kadar sürecek. Teşvikten yararlanmak için; aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya yasal süresinde verilmiş ve primlerin ödenmiş olması gerekiyor. Sigortalının fiilen çalışmış olması da gerekiyor.

ÜÇ YIL VERGİ YOK

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için, 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde, istisna sayesinde 16 bin 550 lira kalacak.

KADIN VE GENÇLERE ÖZEL DESTEK

İşsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Teşvik 2020’nin sonuna kadar sürecek. Teşvikten yararlanmak için çalışanın son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor.

18 YAŞ VE ÜZERİ

Teşvikten faydalanma süreleri ise; 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6- 30 ay, çalışırken mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay olarak uygulanacak.

6 PUANLIK EK PRİM İNDİRİMİ

Uygulama gereği indirimlerden hem 10 kişi çalıştıran işyerleri hem de 1-9 arası sigortalı çalıştıran işyerleri de yararlanacak. Özel sektör işverenlerine öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanacak.