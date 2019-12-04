İş insanları 2020'den umutlu

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulunun dün geceki kokteyline katılan iş insanları, AA muhabirinin, Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, ekonomide 2019 yılının zor ve inişli çıkışlı bir yıl olduğunu belirterek, sadece Türkiye'de değil, küresel ekonomide de aynı tablonun gözlendiğini söyledi.

Küresel ekonomideki bu zemin nedeniyle artık uzun vadeli planlar yapılamadığı dile getiren Young, "Sürekli direksiyonun başında olmanız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Young, bu sene Bosch olarak Türkiye'de iki haneli büyüme kaydedeceklerini belirtti. Young, 2019'da yatırımlarına devam ettiklerini, ihracatlarının da arttığını bildirdi. Ekonomide bu sene son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkati çeken Young, "2020'de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz. 2019'u yönetebilenler 2020'de çok rahat edecekler. Temkinli olmakta fayda var, fırsatları da iyi kollamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bosch olarak 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini, 1972 yılından beri de yatırım yaptıklarını anlatan Young, çatıları altındaki 18 bin kişiyle Türkiye'nin en büyük çok uluslu firması olduklarına işaret etti.

Young, 41 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin koşullarını oldukça iyi biliyoruz. Bu koşulları da firmamız açısından yönetmeyi öğrendik. " diye konuştu.

Endüstri 4.0 Türk sanayicisine çok ciddi rekabet avantajı sağlayacak



Almanya'nın Türkiye'nin en büyük iş ortağı olduğunu, iki ülke arasında 40 milyar avroyu aşan ticaret hacmi bulunduğunu dile getiren Young, iki ülkede de karşılıklı birçok yatırımın olduğuna dikkati çekti.

Young, Endüstri 4.0'ın etkisiyle bu ilişkilerin çok daha iyi olacağını vurgulayarak, Bosch olarak son 3 senedir bu konunun üzerinde yoğun çalışma yürüttüklerini, Endüstri 4.0 teknolojisinin Türk sanayicisine çok ciddi rekabet avantajı sağlayacağını söyledi.

Dünyada birçok ülkenin bu konu üzerine çalışmaya başlamadığını hatırlatan Young, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Bosch olarak Almanya'dan sonra en önde gelen ülke Türkiye. Türk otomotiv yan sanayisiyle başlamak üzere hızlı ilerliyoruz. Bir gün tedarikçi, yan sanayiye, 'Endüstri 4.0 uyumlu değilseniz biz sizinle zor çalışırız, 1 sene zamanınız var, geçin.' diyecek. Biz o noktaya gelmeden proaktif olarak Türk sanayisini geçiriyoruz şu anda. Otomotiv yan sanayiyle başladık. Bunun için yeni bir tasarım merkezi kurduk. İlk önce Alman mühendislerimizle başladık ama biliyoruz ki bu yetkinliği Türkiye'de oluşturmamız gerekiyor. Tasarım merkezimizde bu konuyla alakalı her sene Türk mühendis istihdam sayımız artıyor."

"Yatırım yapmaya devam edeceğiz"



Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da ekonominin tekrar canlanmasını beklediklerini belirterek, "Son iki sene biraz daha zordu. Gelecekten biraz daha ümitliyiz, 2020'de biraz daha iyi olacak inşallah." dedi.

Holding olarak önceden planlanmış yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl da planladıkları ve ihtiyaç duydukları yatırımları yapmaya devam edeceklerini aktaran Yiğitbaşı, "Büyüme rakamları da ekonominin olumlu gittiğinin göstergesi. Biz iş dünyası olarak olumlu düşünmek istiyoruz, onun için hep beraber daha iyi olsun diye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yiğitbaşı, organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişmesinin kendileri için önem taşıdığına işaret ederek, "Oradaki altyapının iyileşmesi çok önemli. Bir fabrika kuruyorsunuz, OSB'lerden iyi hizmet almak istiyorsunuz. Buralardaki altyapı yatırımlarının artmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli pazar Rusya olacak"



ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara da 2020'de birkaç yeni proje almayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2020'de 2019'dan daha iyi olacağını vurgulayan Tara, "ENKA olarak yurt dışında birçok projemiz var. Rusya'da, Irak'ta projelerimiz var. Şu an projelerimiz iyi gidiyor. Rusya özelinde 2020'den daha ümitliyiz. Yeni projeler çıkacak diye bekliyoruz. Türk müteahhitler için yeni fırsatlar olacak." diye konuştu.

Tara, Türkiye ile Rusya arasındaki yakın temasın Türk şirketleri için pozitif olduğuna işaret etti. Türk şirketlerinin uzun yıllardır Rusya'da iş yaptığını dile getiren Tara, "2014 yılında Rusya'daki ekonomik krizden sonra işler azalmıştı. Şu anda hem ilişkilerimiz iyi hem Rusya ekonomisi toparlandı. Dolayısıyla yine Türk müteahhitler için en önemli pazar Rusya olacak." ifadelerini kullandı.

(AA)