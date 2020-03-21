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21 Mart 2020 Cumartesi 10:31:24 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:51:10

İş dünyasından sanayicilere sorumluluk çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sağlık kökenli küresel sıkıntıların tüm ülkeleri etkilediğini belirterek, "Vatanını seven her bireyin daha tedbirli ve öngörülü olması gereken zor bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız" dedi.

Konukoğlu, yaptığı değerlendirmede, sınır komşusu Suriye’de yaşanan iç savaşın etkilerini en yoğun hisseden kentlerin başında yer almalarına rağmen Gaziantep olarak 2019 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artışla 7 milyar 472 milyon dolarla kapatma başarısını gösterdiklerini söyledi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracatta sağladıkları başarının etkisiyle 2020 yılına büyük umutlarla girdiklerini kaydeden Konukoğlu, “Elazığ ve Malatya depremleri ile Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketlerinin ardından kayıplarımızın acısını ruhumuzda hissederken, İdlib’de hain saldırı sonucu şehit düşen Mehmetçikler yüreğimizi yaktı” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüsü hafife almamalıyız”

Yaşanan tüm zorluklara rağmen milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde omuz omuza verip yaraların sarıldığı dönemde, Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyada 100’den fazla ülkede hızla yayılıp, ölümlere de yol açan koronavirüs salgınının, alınan tüm önlemlere rağmen, mart ayı itibariyle Türkiye’ye de sıçradığını anımsatan Konukoğlu, “Her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi, yani küresel salgın ilan edilen bir virüsle mücadele veriyoruz. Devletimiz, koronavirüsün ülkemizde yayılmaması için büyük bir özveri ve mücadele örneği sergiliyor. Vatanını seven her bireyin daha tedbirli ve öngörülü olması gereken zor bir süreçten geçtiğimizi unutmamalıyız. Toplumun her ferdi küresel ölçekli koronavirüs salgınını hafife almadan devletimizin bilimsel veriler ışığında belirlediği uyarılarını dikkate alıp, belirlenen kriterlere mutlaka uymalıdır. Başkasına zarar vermemek, dinimizin de en önemli temel kurallarından biridir. Bu konudaki sorumluluklarımızın da bilinciyle hareket edip, alacağımız önlemlerle aynı ortamda, aynı ülkede yaşadığımız insanların haklarına saygı duymalıyız. Alınacak tedbirler konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeyen her birey, bir başkasının hakkını gasp etmektedir. Sadece kendimizin değil, diğer insanların da yaşam hakkını koruyup, gözetmemiz gerektiğini unutmayalım” şeklinde konuştu.

“İş insanlarına çağrı”

Virüsten korunmak için sanayicilere de büyük görevler düştüğünü ve muhataplarla görüşmelerin, gelişen teknolojinin desteği ile görüntülü konferans ve benzeri yöntemlerle yurt dışına çıkmadan sağlanması gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “Yurt dışından dönen sanayiciler ve ekipleri toplum sağlığı ve ülkemizin geleceği için 14 gün kuralını uygulamalı. İşletmelerde önlemler alınmalı. Virüsle mücadelede güncel korunma yöntemleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Özellikle böylesi hayati önem taşıyan ve toplumun tamamını ilgilendiren dönemde her bireyin milletine ve ülkesine karşı büyük sorumlulukları bulunuyor. Devletimiz, bir yandan halkımızı virüse karşı koruma mücadelesi verirken, diğer yandan ise üretimin ve dış ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmak için çaba harcıyor. Virüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketiyle, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık kaynak sağlandı. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir dönemde, bu zorlu süreci en az kayıpla atlatıp, hayatımızın tekrar normale dönmesi için devletimizin belirlediği kriterlere ve uzman görüşlerine eksiksiz uymayı ‘milli görev’ saymalıyız. Devletimizin belirlediği kurallara uymalıyız. Değişik ülkelerdeki tablodan ders çıkarmalı, duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

İHA

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