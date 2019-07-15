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15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59:24 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01:49

İş dünyasından peş peşe açıklamalar: İzin vermeyeceğiz

İş dünyası temsilcileri 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde yaşananların tekrarlanmaması için kararlılık mesajı verdi. Darbeci kalıntıların boş durmadığını gördüklerini belirten iş dünyası temsilcileri, dış müdahalelere izin vermeyeceklerini söylediler.

İş dünyasının temsilcileri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili 'demokrasi zaferi' mesajı verdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın:

 "15 Temmuz'da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koydu. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatı."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

"15 Temmuz darbe girişiminin hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu ve milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdi."

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski:


"Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: 

"Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecek."

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk:

Bundan tam 3 yıl önce demokrasi tarihimizin en önemli sınavını verdik. Demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize kasteden o menfur saldırı karşısında milletimiz bir olarak, birlik olarak demokrasimize sahip çıktı, sandıkta tecelli ettirdiği iradesinin gasp edilmesine müsaade etmedi. O gün verdiğimiz demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi, demokrasi bayrağını yere düşürmemek için en ön saflarda mücadele eden demokrasi kahramanı şehitlerimizi, özlemle, rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Türkiye siyasetinin fasit daireye hapsolmuş gelgitlerini bitiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Yakın ve uzak tarihimizden tecrübeyle sabittir;  darbe sadece siyasete, yönetenlere yapılmaz, darbenin asıl hedefi millettir ve şükür ki milletimiz 15 Temmuz’da kendisine ve iradesine darbe yapılmasına müsaade etmemiştir.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih:

Bizler var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiç bir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen, bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, kadim bir milletin evlatlarıyız. Son sınavımızı da 15 Temmuz 2016’da hainlere karşı verdik. Bu hain darbe kalkışması, ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarından biriydi. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi. Bu nedenle uyanık olmaya, daha da önemlisi bir olmaya,  birlik olmaya mecburuz. Bugün dahi doğrudan veya dolaylı olarak bağımsızlık ateşimizi zayıflatma çabaları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Güneş batıdan doğsa bile yüce Türk milleti rükûdan gayrı boyun eğmez. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

Cumhurbaşkanımızın, darbe girişimi sürecinde Türk milletine çağrı yapması da tarihe geçen bir hareketti. Darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz Pazartesi günü başlatacağımız ve 6 ay boyunca büyük emeklerle hazırlandığımız yurtdışı bayi toplantımız için bayilerimiz ile facetime üzerinden tek tek iletişime geçtik ve kendilerini ülkemize davet ettik.  Daha fazla ihracat yapmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına kendilerini ülkemize gelerek bayi toplantımıza katılmaya ikna ettik.”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: 

15 Temmuz 2016 tarihi; ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kast eden hainlere karşı milletimizin tarihe geçecek destansı mücadelesidir. Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, her zaman yenilmeye mahkûmdur. 15 Temmuz’da olduğu gibi aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacaktır. 

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin:

Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. 15 Temmuz’dan birkaç gün sonra toplanan GYODER Yüksek İstişare Kurulu’nun, hain darbe girişimi sırasında hasar gören Meclis binasının onarımı için harekete geçti. TBMM Başkanlığı’nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ konsorsiyumu, Meclis’in hasar gören bölümlerinde 2016’da başlattığı ve büyük bir özenle gerçekleştirdiği onarımı, 2017 yılı sonunda tamamladı. GYODER olarak, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan TBMM binasının onarımını yapmış olmaktan onur duyuyoruz.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün:

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 yılında çok büyük bir darbe tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, milletimizin iradesi ve birlikteliğiyle hain kalkışma sonuçsuz bırakılmıştır. FETÖ’cü hainlerin millet iradesini hiçe sayarak TBMM’yi bombaladığı, üzerimizde uçurdukları savaş uçaklarıyla milleti yıldırmaya çalıştığı o karanlık gece, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımızın direnişi, sağlam duruşu ve millî iradeye inancıyla amacına ulaşamadı. Ülkenin bütünlüğü ve refahı için tek yumruk olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımız bu uğurda korkusuzca meydanlara çıktı. Darbeciler geçemesin diye özel aracını yola bırakan o büyük kahramaları, o iyi insanları tarih boyunca bu millet anacaktır. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar: 

Bizler aziz milletimizin değerlerine sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini biliyor; 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sektörümüz bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde aktif büyüklük olarak ikinci sırada yer alıyor. Sektör olarak yatırımları,  iktisadi varlıkları, kurumları ve kişileri koruyor; devletin yükünü hafifletiyor ve kara gün dostu olarak her zorlukta vatandaşımıza destek oluyoruz.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan:

‘’Türk siyasi hayatı askeri darbeler nedeniyle birçok kez kesintiye uğradı. Bu darbeler sonrası Meclis feshedildi, siyasi liderler tutuklandı, binlerce kişi demir parmakların arkasına itildi. Ancak 15 Temmuz gecesi, bugüne kadar Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. O karanlık gecede halkın üzerine ateş açıldı, tanklar insanları ezdi, TBMM bombalandı. Siyasi tarihe 'Gazi Meclis' olarak geçen TBMM, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı. 15 Temmuz'da ülkesinin, demokrasinin ve seçilmiş hükümetinin yanında yer alan milyonlar sokaklara döküldü. Ve o gün 251 şehit verdik; 2 binden fazla vatandaşımız da yaralandı. Türk Milleti 15 Temmuz’da gösterdiği dik duruşla darbe mağduru halkların da kahramanı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı demokrasiye, milli iradeye, kısaca Türkiye’ye sahip çıkmaya çağırmasından sonra genci yaşlısı, kadını erkeği, memuru işçisi, köylüsü kentlisi milyonlarca vatandaşımız çıkıp darbecilere dur dedi. Türk milleti demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi’’

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