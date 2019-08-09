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09 Ağustos 2019 Cuma 09:17:02 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:17:42

İş Bankası'ndan ekonomiye 405,2 milyar TL kaynak

İş Bankası Genel Müdürü Bali, haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynağın 405,2 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yılın ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide bazda aktif büyüklüğü, Haziran 2019'da 524,5 milyar TL’ye yükseldi. 

Yaygın şube ağı ve dijital hizmet platformları sayesinde müşterilerine çok yönlü bankacılık hizmeti sunan İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti. Banka, toplam mevduat hacmini konsolide bazda yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artırarak 265,1 milyar TL’ye yükseltti.

Fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla mevduat dışı fonlama olanaklarından da faydalanmaya devam eden İş Bankası, yılın ilk yarısında yurt içi piyasalarda toplam 5,3 milyar TL’lik menkul kıymet ihraç etti. Haziran ayı içerisinde de katkı sermayeye dahil edilmek üzere 10 yıl vadeli ve 800 milyon TL tutarlı bir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2,9 milyar TL net kar elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü, haziran ayı sonu itibarıyla 58,7 milyar TL’ye ulaştı.

İş Bankası, müşterilerine tüm kanallarda hızlı, kolay ve kişiselleşmiş hizmet sunmak ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek amacıyla dijital bankacılık ve inovasyona yönelik yatırımlarını sürdürdü. 2017’de başlattığı "Workup Girişimcilik Programı" ile Türkiye’de istihdam ve yatırım sürekliliği yaratacak, başarılı girişimlere destek vermeye devam etti.

İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından Brand Finance'ın marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı "Banking 500 2019" raporunda, "dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ülke ekonomisine her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran sonu itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405,2 milyar TL'ye ulaştı. 95. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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