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08 Şubat 2020 Cumartesi 07:30:38 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 07:31:19

İş Bankasından 6,1 milyar TL net kar

İş Bankası Genel Müdürü Bali, "2019 yıl sonu itibarıyla nakdi kredi hacmimiz 289,2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerimizin toplam aktif içindeki payı yüzde 61,8 seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Türkiye İş Bankası, 2019 yılında toplam 6,1 milyar TL net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, bankanın aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonuna göre yüzde 12,4 artarak 2019 yıl sonu itibarıyla 468,1 milyar TL’ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.

İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma stratejisi çerçevesinde, gerek yaygın şube ağı gerekse çeşitlendirilmiş dijital hizmet platformları ile çok yönlü bankacılık hizmeti sunmayı sürdürdü. 2019 yıl sonu itibarıyla toplam mevduat hacmi 295,9 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası, toplam mevduatın yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etti.

Ana fonlama kaynağı olan mevduatın 2019 yıl sonu itibarıyla toplam pasif içindeki payı yüzde 63,2 seviyesine yükselirken, İş Bankası, aynı zamanda kaynaklarını çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerini gözeterek uygun maliyetli kaynaklardan faydalanmak amacıyla, mevduat dışı kaynakları da kullandı. Banka, yıl içinde mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1,9 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti ve sermaye hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte toplamda 1,2 milyar TL tutarlı iki adet yurt içi borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.
Banka, 2019 yılında toplam 6,1 milyar TL net kar elde etti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,9 seviyesinde gerçekleşti

İş Bankası, 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,4 artarak 58,9 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,9 seviyesinde gerçekleşti. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezinde konumlandıran banka, dijital dönüşümü çok boyutlu ve kapsayıcı bir yaklaşımla ele almaya devam etti. Banka, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olarak, şubelerindeki dönüşümü, dijital araç, uygulama ve süreçler açısından tamamladı.

Bankada, şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payı yıl sonu itibarıyla yüzde 92’yi, mobil bankacılık uygulamaları olan İşCep ve Maximum Mobil’in toplam payı da yüzde 62’yi aştı.

İş Bankası ayrıca, açık bankacılık kapsamında, Türkiye’deki en önemli adımlardan biri olan ve ticari müşterilerin farklı bankalardaki hesaplarını tek çatı altında toplayan TekCep uygulamasını 2019 yılında müşterileriyle buluşturdu.

Banka, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ve açık bankacılık alanında yenilikçi ürünler tasarlanabilmesi amacıyla kurduğu API Portal (uygulama programlama arayüzü) ile girişimcilik ekosistemini de desteklemeyi sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, banka olarak, kaynaklarını ülke ekonomisine finansman desteği sağlamak için etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti. 2019 yıl sonu itibarıyla nakdi kredi hacimlerinin 289,2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerinin toplam aktif içindeki payının yüzde 61,8 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Bali, 93 milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredi hacmi ile birlikte krediler yoluyla ekonomiye sağladıkları toplam desteğin 382,2 milyar TL olduğunu aktardı.

Bali, "Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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